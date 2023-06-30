Kuşadası'nda ilçe protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

Kuşadası'nda ilçe protokolü, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Tarihi Kervansaray'da düzenlenen törenle vatandaşlarla bayramlaştı.

Kuşadası'nda bayramlaşma programı düzenlendi. Tarihi Kervansaray'da gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, idari ve mülki amirler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törende, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Başkan Ömer Günel, vatandaşlar ile kamu görevlilerinin bayramını kutladı. Başkan Ömer Günel, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise “Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik eder, bu güzel zamanların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet, huzur ve mutluluklara vesile olmasını dilerim” dedi.