Kuşadası'nda ilkokul öğrencileri “trafik dedektifi” oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde jandarma ekiplerince verilen eğitimlerde ilkokul öğrencileri “trafik dedektifi” oldu.

Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Trafik Haftası çerçevesinde jandarma ekiplerince okullarda verilen eğitimler aralıksız devam ediyor. Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından Kuşadası ilçesi Kirazlı Selim Eren İlkokulu ve Yeniköy İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma ve emniyet kemerinin önemi konularında eğitim verildi. Uygulamalı eğitimlerini tamamlayan öğrenciler ise “trafik dedektifi” oldu.