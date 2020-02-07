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Kuşadası'nda iller arası karate turnuvası düzenlenecek

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iller arası karate turnuvası düzenleniyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iller arası karate turnuvası düzenleniyor.


9 Şubat Pazar günü düzenlenecek olan turnuvada 180 karateci yarışacak. Lisanssız sporcunun katılamayacağı turnuvaya 8 illa 18 yaş arası yarışmacılar katılabilecek. Muğla, Milas, Bodrum, Denizli, Aydın, Uşak, İzmir, Antalya ve Burdur'dan karateciler Kuşadası Uğur İnan kapalı spor salonunda yarışacaklar. Sabah 9.30'da başlayacak olan turnuva akşam 20.30'a son bulacak. Türkiye Karate Federasyonu Aydın İl Temsilcisi İrfan Yiğit tarafından düzenlenen organizasyona çok sayıda vatandaşın gelmesi bekleniyor.

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