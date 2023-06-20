Kuşadası'nda inşaat işçileri arasında çıkan kavgayla ilgili 1 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir inşaatta işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1'i tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Bina inşaatında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı, bıçaklı ve keserli kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavgada 1'i polis memuru olmak üzere, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan zanlılardan Ömer K. tutuklanırken, R.K., Ö.K, E.U., T.K ile M.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.