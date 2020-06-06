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Kuşadası'nda inşaat yasaklarını komisyon denetleyecek

Kuşadası’nda turizm sezonu boyunca görev yapacak “İnşaat Yasaklarını Denetleme Komisyonu” ilk toplantısını yaptı.

Kuşadası'nda turizm sezonu boyunca görev yapacak “İnşaat Yasaklarını Denetleme Komisyonu” ilk toplantısını yaptı.


Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında düzenlenen komisyon toplantısına Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Ticaret Odası Meclis üyesi Murat İnan, Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Yiğit Emre Özturan ve Kuşadası Turizm Danışma Birim Sorumlusu Güneş Aydın katıldı.


Kuşadası Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda, korona virüs salgını sonrası oluşan yeni dönemde inşaat yasaklarının turizm sezonu boyunca denetlenmesi için kararlar alındı. Turizm sezonu boyunca kısıtlama uygulanmasına karar verilirken, turizmi etkilemeyecek bölgelerde ise kontrollü şekilde çalışma yapılacak ve tüm inşaatlar komisyon tarafından denetlenecek.

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