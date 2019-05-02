Kuşadası'nda inşaatını yeşillendirmeyene ruhsat yok !

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bundan sonra Kuşadası'nda inşaat ruhsatı için belediyeye başvuruda bulunan müteahhitlerden peyzaj projesini isteyeceklerini ve yeşillendirme projesine uymayanlara ruhsat vermeyeceklerini söyledi.

Kuşadası'nın daha yeşil bir kent olması için küçük dokunuşları hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıklayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Peyzaj projesiyle gelmeyen, yaptığı inşaatı nasıl yeşille donatacağını, şekillendireceğini ifade etmeyen arkadaşım inşaat ruhsatı alamayacak” dedi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni dönemde kent estetiğine önem vereceklerini vurgulayan Günel, “Bundan sonra inşaat ruhsatı almak için bize gelen müteahhit arkadaşım dosyasının içinde peyzaj projesini de getirmek zorunda. Peyzaj projesiyle gelmeyen, yaptığı inşaatı nasıl yeşille donatacağını, şekillendireceğini ifade etmeyen arkadaşım inşaat ruhsatı alamayacak. Olabildiğince sosyal donatı alanlarını müteahhitlerimizle birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

-İnşaat alanlarındaki ağaçlar artık kesilmeyecek

Bu arada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bundan sonra inşaat yapılacak alanlarda hiçbir şekilde ağaç kesilmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Başkan Günel, “ İnşaat yapılacak alanlarda bulunan ağaçların kesilmeden uygun yere nakledilmesi' talimatı verdim “ dedi. Bilindiği gibi, önceki dönemde İlçe Tarım Müdürlüğü'nün izniyle arsa sahipleri tarafından ağaçlar kesildikten sonra inşaata başlanabiliyordu. Yeni dönemde arsa sahipleri Kuşadası Belediyesi'ne başvurarak, inşaat yapacakları alanda bulunan ağaçların naklinin yapılmasını talep edecek.