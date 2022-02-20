Kuşadası'nda Işın Karaca rüzgarı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahne alan Işın Karaca, Kuşadalılara unutamayacağı bir gece yaşattı.

Marina Yat Limanı karşısında bulunan bir eğlence mekanında sahne alan Karaca, Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarının tıka basa doldurduğu mekanda Işın Karaca, şarkılarıyla sevenlerine unutamayacakları şovlar yaptı. İki saat aralıksız eğlendiren ünlü sanatçı, gecenin sonunda mekanı tıka basa dolduran Kuşadalılara teşekkür etti. Hayranlarının yoğun isteği üzerine video kaydına alan vatandaşlara da kısa şovlar yapan Karaca, hatıra fotoğrafı çekilmek isteyenleri de kırmadı. Ünlü sanatçı sahne almadan önce mekan önlerinde zaman zaman kuyruklar oluştu. Mekanın atmosferini ve dizaynını beğendiğini belirten Karaca sevenlerine teşekkür ederek mekandan ayrıldı.