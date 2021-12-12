İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası'nda ısınmayan ev kalmayacak

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere soba yardımında bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 15 aileye daha soba yardımı yapıldı.



Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yakacak ile soba yardımında bulunmaya başladı. Bu kapsamda Güvercin Masa'ya yapılan başvurular ve mahalle muhtarlıklarından alınan bilgileri değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yakacak dağıtılacak vatandaşları belirledi. İlk etapta yaklaşık 400 ton kömür ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yakacağın yanı sıra soba yardımı da yapmaya başladı. Ekipler Hacıfeyzullah, Alacamescit ve Değirmendere mahallelerinin ardından Soğucak ile Güzelçamlı mahallelerinde yaşayan 15 aileye daha sobalarını teslim etti. Sobalarını alan aileler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti.

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