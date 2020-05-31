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Kuşadası'nda jandarmadan kaçak kazıya şafak operasyonu; 9 kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi’nde Jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde Jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.


Olay, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çataltepe mevkisinde kaçak kazı yapan 9 kişiyi fiziki takibe aldı. Evde tadilat görüntüsü veren kişiler kazı yaptıkları sırada jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda jeneratör, hilti, dedektör ve kazıda kullanılan birtakım malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.

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