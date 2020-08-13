Kuşadası'nda jandarmadan korona virüs denetimi

Kuşadası Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk alanı içerisindeki bölgede hijyen, maske ve mesafe konusunda denetimler yaparak, bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından “ Sağlık için, hepiniz için “ sloganı ile başlatılan çalışma kapsamında Kuşadası Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Güzelçamlı ile birlikte Yeniköy, Yaylaköy, Kirazlı, Çınar, Caferli ve Soğucak mahallelerinde denetimler gerçekleştirdi. piknik alanları, kafeterya, kahvehane, berber, lokanta ve market gibi tüm iş yerleri ve kamuya açık yerleri kontrol eden jandarma ekipleri, il hıfzısıhha kararlarına uymayan iş yerlerine de işlem yaptı. Jandarma ekipleri, alınan kararlara uygun olmayan 7 işletmeye 5 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.