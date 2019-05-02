Kuşadası'nda kaçak cinsel hap ve içki operasyonu

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği operasyonda 42 kutu kaçak cinsel hap ile 30 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 42 kutu kaçak Chilas marka Cinsel hap ile 3800 adet içi doldurulmuş makaron, 1adet 1.75 lt Şavoy marka Votka, 3 adet 1 lt Mactnka marka Votka, 5 adet 1 lt Şavoy marka Viski, 2 adet 1 lt Black Rom marka Viski, 7 adet 200 ml Doctors Mactnka marka Rakı, 1 adet 200ml Doctors marka Votka, 1 adet 200 ml Mactnka marka Rakı, 2 adet 200 ml Şavoy marka Viski ve 8 adet 200 ml Black Rom marka Viski olmak üzere toplam 30 Şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Kaçak cinsel hap ve içkilere el konulurken, market sahibi gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.