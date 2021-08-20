Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kaçak içki operasyonunda çok sayıda bandrolsüz sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kentte kaçak alkole geçit vermiyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir operasyonda yüklü miktarda metil alkol ele geçiren ekipler, başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre aldıkları bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Kuştur uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 119 adet bandrolsüz rakı, 12 adet bandrolsüz viski olmak üzere toplam 131 adet bandrolsüz içki ele geçirildi. Otomobil sürücüsü olduğu öğrenilen A.G. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.