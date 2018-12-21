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Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği kaçak içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği kaçak içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliğimi ekipleri tarafından Kuşadası şehir merkezinde Türkmen ve Ege Mahallelerindeki marketlerle yapılan kontrollerde 2 markette 25 adet kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirildi. KOM ekipleri, olaylarla ilgili 31 yaşındaki M.F.K. ve 39 yaşındaki A.T.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı.

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