Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 75 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir süredir takip edilen

V.Ü. isimli şüpheli aracı ile birlikte seyir halinde iken Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 15 adet 5 litrelik bidonlara doldurulmuş toplamda 75 litre yapma şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.