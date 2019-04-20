Kuşadası'nda kaçak tütün operasyonu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin kaçak tütün satışı yapıldığı iddia edilen adreslere düzenlediği operasyonda 110 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Ekipleri (KOM), Atatürk Bulvarı üzerinde bir işyerine ve depoya baskın düzenledi. KOM ekiplerinin işyerine ve işyerine ait depoya yapılan baskında farklı kilolarda 247 poşet içerisinde nargile tütünü ele geçirildi. Baskında 110 kilo bandrolsüz nargile tütünü yakalandı, şahıslar gözaltına alındı.

Ayrıca bandrolsüz nargile tütünlerinin ele geçirildiği operasyonda işyeri sahibi gözaltına alındı.