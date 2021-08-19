Kuşadası'nda kaçak tütün operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte kaçak tütün satanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda tütün ve makaron ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kaçak tütüne geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, takibe alınan bir otomobili Kuştur uygulama noktasında durdurdu. Sürücü M.A.U. araçtan indirilirken, otomobilde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 310 bin adet boş makaron, 20 kilo tütün, 11 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli M.A.U., gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü.