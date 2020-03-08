Kuşadası'nda kadınların göz nuru emekleri standları süsledi

Kuşadası'nda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınların el işi ürünlerinin satışa sunulduğu alış-veriş standları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi öncülüğünde Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde kurulan sergi alanı, 2 gün boyunca açık kalacak.

Kuşadası Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kentin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlemeye başladı. Bu kapsamda Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde kurulan ve kadınların el işi ürünlerinin satışa sunulduğu alış-veriş standlarına ilgi büyük oldu. İki gün boyunca açık kalacak olan sergi alanında satışa sunulan takı, taş boyama, iğne oyası, kıyafet tasarım, yağlı boya resim, hasır çanta gibi el emeği ürünler göz kamaştırdı. İlçedeki sivil toplum kuruluşlarına üye kadınların açtığı stantları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ziyaret etti.

Kadınların hayatın her alanında aktif rol alması gerektiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bir ülkenin çağdaş hale gelmesi ancak kadınların toplumda her açıdan özgür olmalarıyla mümkün olur. Biz de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği değeri örnek alıp Kuşadası'nda yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal hayatın içinde yer almaları için mücadele ediyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü ilçemizde düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle dayanışma içinde geçireceğiz” dedi.