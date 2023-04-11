Kuşadası'nda "Kalanlar, izler" resim sergisi

Dr. Adnan Turani'nin eserlerinden oluşan ‘Kalanlar / İzler' isimli sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Turani'nin sanat hayatının farklı dönemlerinde ürettiği eserlerinin retrospektif bir seçki olan sergi, 7 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.

Sanat yazarı İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünde gerçekleşen sergi, düzenlenen bir kokteylle açıldı. Kokteyle Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, KUSAV Başkanı Levent Köylü, KUSAV Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Durak, Ege Akdeniz Genç İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı (EGAFED) Mehmet Buğra Atınç ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan KUSAV Başkanı Levent Köylü, Adnan Turani'nin ömrünün yaklaşık 70 yılını sanatla sürdürdüğünü ve ressamlığının yanı sıra eğitimci ve yazar olarak da Türk resim tarihinde öncü bir konumu olduğunu belirterek, “Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde sanat hayatını devam ettirmekte olan Ada Modern Sanat Galerisi yine Türk resim sanatının çok önemli bir ismini Kuşadası'nda sanatseverlerle buluşturuyor. Adnan Turani, Türk resim sanatının en önemli ve değerli isimlerinden biriydi. Sadece bir ressam değil, aynı zamanda çok önemli bir entelektüeldi. Modern Sanatın Gerçek Çehresi", "Sanat Terimleri Sözlüğü", "Resim Üzerine", "Dünya Sanat Tarihi", "Çağdaş Sanat Felsefesi", "Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı", "Başlangıçtan Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi" başlıklı kitaplarıyla sanatımıza eşsiz katkılarda bulundu” dedi.

Serginin küratörü İbrahim Karaoğlu da sergiye ilişkin oluşturduğu manifestosunda, “Bir büyük ustanın, uzun, varyantlı sanatla yolculuğundan “Kalanlar/İzler” bu sergi. Kimi unutulmuş şeyleri gün ışığına çıkarıyor ve tanıdık şeyleri de yeni bir bakış açısıyla görmeye çağırıyor. Keşfedilecek çok şey var. Öncü bir sanatçının, imajlarının, evreninin en başından en sonuna kadar olan zamanlarından kalan seçkin, özel eserlerinden” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan da, Kuşadası'nda ressam Adnan Turani'nin eserlerine ev sahipliği yaptıkları için onur duyduklarını söyledi. Ada Modern Sanat Galerisi'nin Kuşadalıları sanatın farklı alanlarında eserler veren önemli isimlerle tanıştırmaya devam edeceğini belirten Turan, “Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını getirdim. Tüm sanatseverleri, Adnan Turani'nin sergisini izlemeye davet ediyorum” dedi.