Kuşadası'nda kamu arazisi operasyonunda 4 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kamu arazilerini usulsüz olarak sahte belgelerle işgal eden şahıslara yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede kamu arazilerinin usulsüz şekilde kullanıldığına ve kamu görevlileri ile bazı kişilerin bu yoldan haksız ekonomik menfaat temin ederek kamuyu zarara uğratmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda rüşvet alıp verdikleri, resmi evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yıldıray Ö. ve Taner D. ile Avşar Ö. ve Ertan Ş. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, A.Ş.A., C.A. ve M.Ş. ise serbest bırakıldı.