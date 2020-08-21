Kuşadası'nda kamyonet motosiklete çarptı, biri ağır iki kişi yaralandı

Kuşadası'nda kamyonetin motosiklete çarpıp kaçması sonucu motosiklet sürücüsü ağır, yanındaki arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından kamyonet sürücü kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Çevre Yolu Süleyman Demirel Bulvarı Tütüncüler Kavşağında Saat: 00.30'da meydana gelen trafik kazasında Ahmet G. (20) yönetimindeki 09 AAF 419 plakalı motosiklete kavşakta siyah renkli bir kamyonet çarptı. Kamyonetin çarpmasıyla sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, arkasında oturan arkadaşı Ahmet Ö. (20) ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Görgü tanıkları siyah renkli bir kamyonetin motosiklete çarptığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığını ifade ederken, kavşaktaki mobese kameralarını inceleyen polis ekipleri, kazaya karışan kamyoneti ve sürücüsünü bulmak için araştırma başlattı.