İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kuşadası'nda kamyonet park halindeyken yandı

Kuşadası’nda park halindeki bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Kuşadası'nda park halindeki bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.


Gazibeğendi Caddesi'nde 5 yıldızlı bir otelin önünde park halinde olan 09 JF 291 plakalı bir emlak şirketine ait kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kamyonetin motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören otel çalışanları ve çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek, soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu kamyonetin motor kullanılamayacak duruma gelirken, büyük maddi hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.