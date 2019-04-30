Kuşadası'nda kamyonet park halindeyken yandı

Kuşadası'nda park halindeki bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Gazibeğendi Caddesi'nde 5 yıldızlı bir otelin önünde park halinde olan 09 JF 291 plakalı bir emlak şirketine ait kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kamyonetin motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören otel çalışanları ve çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek, soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu kamyonetin motor kullanılamayacak duruma gelirken, büyük maddi hasar oluştu.