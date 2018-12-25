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Kuşadası'nda kantin hırsızı yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde okul kantinine girmeye çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde okul kantinine girmeye çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri bir şahsın okul bahçesinde bulunan kantine girmeye çalıştığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri M.E. (19) isimli şahsı suç aletleri ile birlikte yakaladı.


Polis tarafından gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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