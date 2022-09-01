Kuşadası'nda kaza ucuz atlatıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobil tırın altına girmekten son anda kurtulurken, meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 E 2099 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç karşı yönden gelen 09 BK 972 plakalı tırın arkasına çarptı. Otomobil, son anda tırın altına girmekten kurtulurken, kaza ucuz atlatıldı. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracın sigorta bağlantılarını kapatarak muhtemel bir yangının önüne geçti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.