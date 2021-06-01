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Kuşadası'nda kenevir operasyonu:1 gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri kenevir yetiştirilen eve operasyon düzenledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri kenevir yetiştirilen eve operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda saksıda yetişmiş kenevir ele geçirilirken, 1 kişi ise gözaltına alındı.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucuya izin vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde bir evin balkonunda kenevir yetiştirildiği yönde ihbar alan ekipler harekete geçti. Şafak vakti ile birlikte düzenlenen operasyonda bahse konu adres didik didik arandı. Evde yapılan aramada arka balkonda 8 kök saksılara ekilmiş ve boyları 15-30 santimetre arasında değişen dişi hint keneviri ele geçirildi. Evde bulunan C.Y., narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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