Kuşadası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı

Riskli yapıların ortadan kaldırılması, sağlıklı ve güvenli yapılaşmanın sağlanması amacıyla uygulanan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kuşadası'nda bir yıkım daha gerçekleşti.

Kuşadası Belediyesi, çarpık yapılaşmanın önüne geçmek, metruk haldeki ve risk altındaki yapıları ortadan kaldırarak sağlıklı ve güvenli yapılaşmanın önünü açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kentsel dönüşüm için başvuruda bulunan vatandaşların taleplerini en kısa süre içerisinde değerlendirmeye alan Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, riskli yapıların tespiti ve yıkımı aşamasında titizlikle çalışıyor.

Son olarak İkiçeşmelik Mahallesi 613 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın yıkım işlemi, tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşti. Yapı Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü'nün denetiminde gerçekleşen yıkım çalışması sorunsuz bir biçimde tamamlandı. Aynı bölgede bulunan 3 bina daha tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından en kısa süre içerisinde yıkılacak.