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Kuşadası'nda Kervansaray'ı Azerbaycan bayrakları süslemeye başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin tarihi simgelerinden Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’na, Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için harekât başlatan Azerbaycan’a destek vermek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin tarihi simgelerinden Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'na, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için harekât başlatan Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.



Ermenistan'ın Azeri köylerini hedef almasının ardından Karabağ'ı işgalden kurtarmak için askeri harekât başlatan Azerbaycan'a bir destek de Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'ndan geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince kentin tarihi simgelerinden Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'na 6 metreye 9 metre ebatlarında dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de “Azerbaycan'ın Gence kentinde masum sivillere yönelik uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek saldıran Ermenistan'ı kınıyorum. Kardeşimiz Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kuşadası olarak her zaman Azerbaycan halkının yanında olacağız. Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz” diye konuştu.

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