Kuşadası'nda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi tutuklandı

4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilirken, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi tutuklanarak, cezaevine konuldu

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası şehir merkezinde rutin uygulama yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Camiatik Mahallesi Serçe Sokak'ta şüpheli davranışlar sergileyen üç kişiyi durdurdu. Yapılan araştırmada şüphelilerden Ç.A.(24)'nın hırsızlık suçundan, R. Y.(25)'nin ise “çocuğun cinsel istismarı”, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” ve “basit yaralama" suçlarından olmak üzere toplam 6 adet arama kaydı bulunduğu ve 11 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Sorgusu yapılan C. A.(26) isimli diğer kişinin ise aramasının bulunmadığı ancak yapılan üst aramasında üzerinden bir adet kuru sıkı tabanca, alüminyum kağıda sarılı kristal olarak adlandırılan uyuşturcu ile peçeteye sarılı bir miktar esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan üç kişi emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilirken, 2 kişi serbest kaldı, 11 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y isimli kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, Kuşadası şehir merkezinde yaya devriye görevini yürüten Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Cumhuriyet Mahallesi Erdem Sokak girişinde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada, M.Ş.T.(22) isimli şüphelinin "İftira ve Hırsızlık" suçlarından toplam 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit belirlendi. Gözaltına alınan M.Ş.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.