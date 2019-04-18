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Kuşadası'nda kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalandı

Kuşadası’nda polis gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalandı.

Kuşadası'nda polis gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde yaptıkları uygulamalar sonucu Ege Mahallesi'nde gözaltına alınan R.K. (28)'nin hırsızlık suçundan arandığı ve 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu, Alacamescit Mahallesinde yakalanan F. A.(29) isimli şahsın 3 ayrı dosyadan arandığı ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçlarından toplam 5 yıl hapis cezası ile arandığı, Cumhuriyet Mahallesinde durumundan şüphelenilen U.Ş. (29) isimli şahsın Bakırköy Savcılığı tarafından "Yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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