Kuşadası'nda kesinleşmiş hapis cezası olan iki kişi yakalandı

Kuşadası'nda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. M.A. isimli şüphelinin yapılan sorgulamasında "Hırsızlık , Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ,Mala Zarar Verme" suçlarından arandığı ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek, gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca yakaladıkları A.G. isimli bir başka şüphelinin de "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan arandığı ve hakkında toplam 6 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Her iki zanlı da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.