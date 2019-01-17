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Kuşadası'nda kıraathaneye kumar baskını

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen kıraathaneye yapılan operasyonda iş yeri sahibi ile kumar oynayan 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen kıraathaneye yapılan operasyonda iş yeri sahibi ile kumar oynayan 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kumar oynanan ve oynatılan yerlere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Davutlar Mahallesinde faaliyet gösteren bir Kıraathaneye yapılan baskında iş yeri içerisinde bir masada kumar oynayan 4 şahsın olduğu, masa üzerinde 50 TL para ve 106 adet oyun kağıdı ve yap boz kağıdı ele geçirildi.


Kumar oynatan iş yeri sahibi Y.G. isimli şahıs ile kumar oynayan 4 şahıs gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Davutlar Polis Merkez Amirliğine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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