Kuşadası'nda 'kırmızı ışıkta geçme' kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışıkta geçme yüzünden çıkan kavgada bıçak ve sopalı saldırıya uğrayan şahıs lüks aracından inerek motosikletteki 2 kişiyi silahla vurdu ve kavgayı ayırmaya çalışan şahsı da darp etti. Kavgaya ilişkin ise yeni görüntüler anbean kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kuşadası-Aydın Çamlık kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta lüks aracı ile ilerleyen R.Y. ile motosiklette bulunan B.O. ve M.C.O. arasında kırmızı ışıkta geçme sebebi ile tartışma çıktı. Tartışma sonrasında R.Y., elindeki silahla B.O. ve M.C.O.'ya defalarca ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, motosikletteki kişilere isabet etti. Olay esnasında kavşakta bulunan ve silahla ateş eden R.Y.'yi engellemeye çalışan A.E.C. de darp sonucu yüzünden yaralandı.

Hiçbir şey yok gibi aracına binip gitti

Yaşanan kavgada silahla 2 kişiyi vuran R.Y., olaydan hemen sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan B.O.'nun durumunun ağır olduğu ve Söke Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olaydan sonra aracı ile bölgeden uzaklaşan R.Y.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro'ya gelerek silahı ile birlikte teslim olan R.Y. ifade verdi. İfadesinde kendisine ağır hakaretlerle bulunduklarını bıçak ve sopayla dakikalarca kendisini darp ettiklerini ve meşru müdafaa için kendisini savunduğunu söyleyen R.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Yaşanan olayın ardından vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alınan yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay anının saniye saniye kaydedildiği görüntülerde R.Y.'nin silahını çekmeden önce bıçak ve sopalı saldırıya uğradığı görüldü.