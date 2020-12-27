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Kuşadası'nda kısıtlamaya uymayan 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza kesildi

Kuşadası’nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kuşadası'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye'de olduğu gibi salgına karşı Kuşadası'nda da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal eden 32 kişiye Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. Maddesince kişi başı 3 bin150 TL olmak üzere toplam 100 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

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