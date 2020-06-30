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Kuşadası'nda kömürlükte uyuşturucu saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda kömürlükte uyuşturucu saklayan iki şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda kömürlükte uyuşturucu saklayan iki şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkoik Grup Amirliğine bağlı ekipler, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamalarında şüphelilerin isimlerinin Ö.A. ve M.K. olduğunu tespit eden narkotik ekipleri, şüphelilere yönelik yaptıkları üst aramasında Ö.A.'nın üzerinde bir miktar kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca Ö.A. isimli şüphelinin Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın kömürlüğünde yapılan araştırmada ise 41.58 gram skunk esrar uyusturucu madde ve 14 gram esrar yakaladı. Ö.A. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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