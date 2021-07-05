Kuşadası'nda konserler başladı

Yeni normalleşme süreci ardından ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir Kuşadası'nda sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kandemir gece 24.00'de sahneden ayrıldı.

Yerli ve yabancı turistler aylar sonra canlı müzik dinlemenin keyfini yaşadı. Kuşadası'nda sahne alan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, seslendirdiği şarkılar ile sevenlerini mest etti. Konser öncesi "Sizleri çok özledim, buluşmak güzel inşallah bundan sonra hep beraber olacağız" dedi

İşletmeci Abdurrahim Denli ise “Umarım herkesin istediği gibi olur ve turizm yeniden eski günlerine kavuşur. Şimdi yeni sezondan beklentimiz çok, pandeminin bitmesi lazım, ama bunu biz turizmciler olarak önlemlerimizi almamız lazım. Bütün turizmciler, sanatçılar, turizm acenteleri bir bütün olarak dikkat etmemiz lazım. Umarım böylece pandemi biter. Buradan herkese iyi sezonlar diliyorum çok teşekkür ediyorum" dedi.