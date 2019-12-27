İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda korkutan yangın

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 5 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak'ta saat 18:50 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eskiden hastane personel lojmanı olan ve şuanda kullanılmayan 5 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Binada maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.