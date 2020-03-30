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Kuşadası'nda kredi kartı dolandırıcıları yine iş başında

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kredi kartı dolandırıcılarının tuzağına düşen şahıs, 2 bin 100 lira dolandırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kredi kartı dolandırıcılarının tuzağına düşen şahıs, 2 bin 100 lira dolandırıldı.


Olay, Kuşadası'nda sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda yaşayan Ali Yanaroğlu sabah kalktığında telefona gelen birkaç mesaj gördü. Banka hesaplarını kontrol ettiğinde ise 1512 lira paranın harcandığını ve 600 lira paranın da EFT yöntemiyle havale yapıldığını gördü. Bankayı arayan Yanaroğlu böyle bir işleminin olmadığını anlattı. Dolandırıldığını anlayan Yanaroğlu hesaplarını dondurdu ve soluğu Adliye'ye giderek savcılıkta aldı. Şikayetçi olan Yanaroğlu EFT'nin H.A. isimli birine yapıldığını ve suçluların bulunmasını istedi.

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