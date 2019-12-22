Ku?adas?'nda kruvaziyer turizmi

yd?n'?n Ku?adas? ?l?esi Ege Port liman?na seferlerine devam kruvaziyer gemi seferleri Aral?k ay?nda da esnafa kepenk kapatt?rmad?.

Ege port liman?na Sabah saatlerinde yana?an Norve? Bayrakl? Viking Star ile 930 yolcu ve 602 m?rettebat , Malta Bayrakl? Celestyal Crystal ile 570 yolcu ve 406 m?rettebat geldi.

Aral?k ay?nda toplam 9 gemi seferin ger?ekle?ece?ini belirten Ku?adas? Ege Port Genel M?d?r? Aziz G?ng?r, ?2019'un son kruvaziyer gemisini 29 Aral?k'ta a??rlay?p veda etmenin ard?ndan, 2020'nin ilk gemi seferini 5 Ocak'ta kar??layaca??z? dedi.

G?ng?r, ?2020 ile birlikte T?rkiye kruvaziyer turizminde g??l? bir toparlanma d?nemine girecek. Bug?nden gelen gemi rezervasyonlar?na bakt???m?zda ?zellikle 2021 ve 2022 y?llar?nda h?zl? b?y?me ivmesi ?ng?r?yoruz. T?m bunlar? s?ylerken d?nya ?ap?nda her y?l y?zde 10'a yak?n bir h?zla b?y?yen k?resel kruvaziyer pazar?n?n da alt?n y?llar?n? ya?ad???n? belirtmemiz laz?m. ?lkemiz sundu?u cazibe ile kruvaziyer turizmi i?in vazge?ilmez bir pazar? dedi.