Kuşadası'nda kuaför ve berberler denetlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kuaför ve berberler ilçe denetim kurulu tarafından denetlendi.

Kuaför ve berberlerin yoğun olduğu, Türkmen Mahallesi Bahçearası sokaktan başlayan denetimde işletme sahipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıldı. Denetimlere Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kuşadası Belediyesi Zabıta ekibi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı. İşletme sahiplerini tek tek uyaran ekipler, dükkan içerisinde alınması gereken tedbirleri söyledi. Yaklaşık 20 işletme Korona virüs tedbiri açısından denetlendi.