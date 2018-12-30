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Kuşadası'nda kumar operasyonu, 7 gözaltı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği kumar operasyonunda işyeri sahibi ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği kumar operasyonunda işyeri sahibi ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nin yaptığı araştırma ve çalışma sonucunda, Türkmen Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan kontrollerde işyerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Polis ekipleri kumar oynayan 6 kişiyi suç üst yakalarken, masa üzerindeki paralara da el konuldu. Suçüstü yapılan olayın ardından işyeri sahibi S.S. ile kumar oynayan 6 şahıs gözaltına alınarak, gerekli işlemler için Kuşadası Polis Merkez Amirliğine götürüldü.

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