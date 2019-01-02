Kuşadası'nda kumar operasyonu

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği kumar operasyonunda iş yeri müdürü ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Alacamescit Mahallesinde bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Suç üstü yapılan operasyonda, iş yeri içerisinde masa üzerinde iki deste halinde iskambil kağıdı, oyun pulları ve 29 adet banknot halinde toplamda 3050 TL para bulundu. Operasyonun ardından iş yerinin mesul müdürü M. S.Ö. ve masada kumar oynayan 3 Şahıs ile masa üzerindeki para,iskambil kağıtları ve oyun pulları ile birlikte gerekli işlemlerim yapılması için Kuşadası Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.