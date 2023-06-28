Kuşadası'nda Kurban Bayramı'nın ilk kazası alkollü sürücüden

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk trafik kazası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Takla atan otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, hastanede yapılan kontrolde alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 06 CRN 684 plakalı otomobil sürücüsü C.K. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halinde bulunan 70 HC 643 plakalı otomobile, ardından refüje çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücü C.K. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada iki araçta maddi hasar meydana gelirken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Çekici yardımıyla iki otomobil otoparka çekildi.

2,68 promil alkollü çıktı

Sürücü C.K.'nin hastanede yapılan alkol testinde 2,68 promil alkollü olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri tarafından C.K.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken, toplam 4 bin 64 lira cezai işlem uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.