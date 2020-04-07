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Kuşadası'nda kuzenlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde park halindeki araçlarının içinde silahlı saldırıya uğrayan kuzenlerden 1’i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki araçlarının içinde silahlı saldırıya uğrayan kuzenlerden 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda silahlı iki kişi, park halindeki bir aracın içerisinde bulunan amca çocukları İ.Z. ve G.Z.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda İ.Z. olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki G.Z. ise ağır yaralanarak Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan iki silahlı saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

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