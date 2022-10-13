Kuşadası'nda LCD televizyon çalan şüpheli tespit edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otel odasından 4 adet LCD televizyon çalan eski bir otel çalışanı olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel işleten E.F. isimli vatandaş tarafından otel odasında bulunan 4 adet LCD televizyon çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri işyeri ve çevresinde bulunan kameraları inceledi. Elinde 2 adet valiz ile hareket eden bir şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan araştırma sonucu şahsın kimlik bilgilerine ulaşılarak eski bir otel çalışanı olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri şüpheli şahsın yakalanabilmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.