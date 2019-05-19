Kuşadası'nda liseli gençler yaşlılar ile şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Belediyesi Huzurevi, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kuşadası Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ethem Kerim, Kuşadası İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Canan Gürer Temiztürk ve Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülden Güllüdağ liseli gençlere eşlik etti.