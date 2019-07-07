Kuşadası'nda Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali coşkusu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali son gününde Kuşadası'ndaydı. Festivalde Makedon ve Rumeli göçmenlerinin halk dansları sahnelenirken gösterileri yerli-yabancı binlerce vatandaş keyifli anlar yaşadı.

İsmail Cem Barış Dostluk Meydanı'ndaki etkinlikte çeşitli Balkan ülkelerinden folklor örnekleri sahnelendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tahir Olçum, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu adına bir konuşma yaparken festivalin kültürleri bir araya getirip kaynaştırdığına dikkat çekti. Olçum, katılımcılara ve izlemeye gelenlere bu kültürel etkinliklere katıldıkları için Başkan Çerçioğlu adına teşekkür etti. Olçum, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini belirtti.

Festival süresince gezme fırsatı buldukları Aydın'ı ve Aydın'ın gözde turizm merkezleri Kuşadası ve Didim'i çok beğendiklerini söyleyen misafirler, Aydın'ın güzelliklerinin tanıtımı için gönüllü turizm elçisi olacaklarını belirttiler.