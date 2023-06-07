Kuşadası'nda Mavi Bayraklar dalgalanmaya başladı

Kuşadası'nda, Mavi Bayrak almaya hak kazanan plaj ve marinalar düzenlenen bir törenle ödüllerine kavuştu. Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödülü olan Mavi Bayraklar, bu yıl Kuşadası'nda gerekli kriterleri yerine getiren 24 plaj ile bir marinada dalgalanmaya başladı. Kentte yeni hizmete giren Ada Kum Plajı ile birlikte Kuşadası Belediyesi'ne ait plajlardaki Mavi Bayrak sayısı ise 7'ye yükseldi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Ödülü'nü almaya hak kazanan yerel plaj ve marina işletmeleri için ödül töreni düzenlendi. Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajı'ndaki Ada Camping'de gerçekleştirilen ödül törenine, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yardımcısı Emine Sert, TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, ARYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tümer Apaydın, Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu, Mavi Bayrak almaya hak kazanan turistik işletmelerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törenden önce, Dünya Çevre Haftası dolayısıyla Kuşadası Belediye Tiyatrosu kursiyerleri tarafından hazırlanan ‘çevre ve geri dönüşüm' temalı skeç sergilendi. Özellikle çocuklar tarafından çok beğenilen skeçte, evsel atıkların türlerine göre sınıflandırıldıktan sonra çöp kutularına atılmalarına dikkat çekildi. Daha sonraysa Vali Kadir Uysal, Arife Bayram Bayözlü ve Soğucak Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı bir bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada öğrencilere küresel ısınma, çevre ve hava kirliliğine neden olan faktörlerle ilgili sorular soruldu. Çeşitli hediyelerin verildiği yarışmada birinciliği Arife Bayram Bayözlü Ortaokulu elde etti.

Bilgi yarışmasından sonra, 2023 yılında Ada Camping Sevgi Plajı'na verilen Mavi Bayrak, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve TÜRÇEV yetkilileri tarafından göndere çekildi. Ödül programının sonundaysa, Mavi Bayrak almaya hak kazanan 24 plaj ile 1 marinaya ödülleri Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yardımcısı Emine Sert, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ceylan Sarıgöl ve ARYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tümer Apaydın tarafından verildi. Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde yeni hizmete giren Ada Kum Plajı ile Kuşadası Belediyesi'ne ait Mavi Bayrak sayısı 7'ye yükseldi. Buna ilave olarak da 17 işletme ve bir marinayla daha Kuşadası'nın Mavi Bayrak sayısı2023 yılında 25 oldu.

“Dünyada 3'üncü sıradayız”

Mavi Bayrak Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, “Mavi Bayrak uygulaması Türkiye'de ilk kez 1993 yılında başlatıldı. O yıldan bugüne kadar geçen sürede Mavi Bayrak sayımız giderek arttı. Bugün sahip olduğumuz 551 Mavi Bayrak ile dünyada 3'üncü sırada bulunuyoruz. Mavi Bayrak, bugün insanların plaj tercihi yapmadan önce aradıkları en önemli etiketlerden bir tanesi. Gururla söylemek isterim ki Kuşadası Belediyesi, Türkiye'de Mavi Bayrak çalışmalarına önem veren en önemli, kıyı belediyelerinin başında geliyor. Bu nedenle Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

“MAVİ Bayraklar bizim için gurur kaynağı”

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise, “İnsan dünya genelinde maalesef denizleri ve atmosferi kirletip, ormanları yakıyor. Dünyayı yaşanmaz hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu nedenle çevrenin korunmasında yöneticilere önemli görevler düşüyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Kuşadası'nda Mavi Bayrak dalgalanan 24 plajın bulunması bize gurur verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.