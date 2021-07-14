Kuşadası'nda Meksika Halk Dansları rüzgarı esti

Kuşadası Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl yenilediği Balıkçılar Meydanı, muhteşem bir dans gösterisine ev sahipliği yaptı. Dünya turnesine çıkan Meksikalı grup ‘Grupo Folklorico de Mexico' renkli ve ilginç kostümleri eşliğinde sergilediği birbirinden güzel dans figürleriyle Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte kültür ve sanat etkinliklerinin yeniden gözde merkezi haline geldi. Bu kapsamda, dünya turnesine çıkan Meksikalı dans grubu Grupo Folklorico de Mexico'nun Çanakkale'den sonraki durağı Kuşadası oldu. 12 kişiden oluşan grup, Balıkçılar Meydanı'nda Meksika'nın folklorik danslarını hareketli müzikler eşliğinde Kuşadalılar için sergiledi. Birbirinden ilginç kostümleri ile de dikkat çeken dans grubu seyircilerden büyük beğeni ve alkış topladı. Gecenin sonunda Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına Grupo Folklorico de Mexico'nun kurucusu Alejondro Coronado'ya teşekkür plaketi verdi.

Pandemi nedeniyle dünyanın değişik yerlerinde sergiledikleri dans gösterilerine uzun süre ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Alejondro Coronado, “Bugüne kadar 55 farklı ülkeyi dolaşarak Meksika'nın yerel danslarını tanıttık. Normalleşme sürecinin başlamasıyla önce Rusya'ya ardından da Türkiye'ye geldik. Kuşadası'nın halkı çok samimi ve sıcakkanlı. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Kuşadası'nı çok sevdik. Bizi misafir eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ediyoruz” dedi.