Kuşadası'nda Mevlana için anma programı düzenlendi

Kuşadası Belediyesi, Mevlana'nın 745 ‘inci "vuslat" yıl dönümünü bir programla andı. Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen, sanat yönetmenliğini Doç. Dr. Sühan İrden'in yaptığı anma programında yer alan semâ ayini izleyicilerin büyük beğenisini aldı.

Ölümü, “Şeb-i Arus” yani düğün gecesi olarak gören ve "vuslat" yani Allah'a kavuşma olarak nitelendiren Mevlana'nın 745'inci vuslat yıl dönümü Kuşadası Belediyesi tarafından anıldı. Anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda, hanendeler Ümit Yazıcı ile Muhammet Emin Ayaz'ın seslendirdiği, Nihavent ilahiler, izleyicilerin büyük beğenisi ile karşılandı.

Sazendeler Kaan Ulaş, Mehmet Yalgın, Akın Beyde, Halil Altınköprü, ve Sühan İrden ile neyzenler Kaşif Demiröz, Mert Koçer, Eser Paşa, Kahraman Sarıhan, Fatih Yararbaş ve Nevzat Yıldızlı'nın eşlik ettiği Beyati Mevlevi Ayini Şerif-i izleyenlerin büyük beğenisini aldı.