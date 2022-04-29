Kuşadası'nda mezarlıklar bayram ziyaretine hazır

Kuşadası Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için kentteki 12 mezarlıkta detaylı temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı. Çalışmalar çerçevesinde mezarlıklardaki yollar Kuşadası Belediyesi Mezarlık İşleri Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yıkanarak, kırılan ve eskiyen parke taşları yenileriyle değiştirildi. Ardından kabristanların çevresindeki otlar biçilip, ağaçlar budandı. Böylece Ramazan Bayramı öncesi kent merkezi ile Kirazlı, Çınar, Soğucak, Yaylaköy, Caferli, Davutlar, Güzelçamlı, Osmaniye ve İslamşanlı mezarlıkları vatandaşların ziyaretine hazır hale getirildi. Kuşadası Belediyesi, Yeni Asri Mezarlığı'na ziyarete gitmek isteyenler için de arife günü 9.00-17.00 saatleri arasında Belediye Ana Hizmet Binası önünden servis kaldıracak.