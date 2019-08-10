Kuşadası'nda mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı

Kurban Bayramı arifesinde, Kuşadası'nda Adalızade Mezarlığı'na ziyaretler erkenden başladı. Havanın güneşli ve sıcaklığın 35 derecenin üzerinde olduğu ilçede vatandaşlar, ebediyete göçmüş yakınlarını ziyaret için mezarlığa akın etti.

Bu arada Kurban Bayramı'na saatler kala kurban pazarında satışlar hızlandı. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinden gelen kurbanlıklar büyük ilgi gördü. Kurban satış alanında yerli hayvanların yanı sıra aralarında Ankara, Kars, Van, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Ağrı'nın bulunduğu birçok ilden getirilen kurbanlıkların, denetimlerin ardından satış alanına girişine izin verildi. Pazara getirilen kurbanlıkların yüzde 80'nin satıldığını belirten besiciler bu yıl fiyatlarda büyük bir artış olmadığını belirtti.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Sağlıklı ve kontrollü bir şekilde vatandaşların kurbanlık temin edinebilmeleri için Kuşadası Belediye Başkanlığına ait hayvan satış yerleri olarak, Kuşadası merkezde Kuştur mevki deve güreşi arenası, Kuşadası Belediye Mezbahası, Davutlar Mahallesi Mezbahası, Davutlar Mahallesinde futbol sahası arkası, Güzelçamlı Mahallesi Başçeşme Caddesi eski su deposu önü, Güzelçamlı Mahallesinde Millipark caddesi Akın çiçekçilik yanı, Kirazlı Mahallesinde köy meydanı belirlenmiştir" denildi.

-Yasal işlem uyarısı

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurban bayramında kurban kesimleri sırasında herkesin kuralları uymasını, kurban kesim yeri izni olmadan hizmet verenler hakkında yasal işlem başlatılacağını belirterek vatandaşları uyardı.